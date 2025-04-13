Киев (адрес не указан)
Доступно в 340 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
297,30
Экономия при брони: -76,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
283,59
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Аквалиф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн