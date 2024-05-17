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АКТИВИТ ПРОБИОТИК пакетик в коробке, №20 - Львов (486531) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: (18)
949,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
872,97
Экономия: -68,55 грн
804,42 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
967,99
Экономия: -174,81 грн
793,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Франко Ивана, 36
Всего: упаковка (1)
981,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
852,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
852,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
852,80 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
852,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
852,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
852,80 грн