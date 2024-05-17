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VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Запорожье (485236) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
257,09 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
259,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -26,15 грн
234,84 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
260,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
226,37 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
275,43 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
244,98 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -38,15 грн
234,84 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
258,21 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
Всего: упаковка (1)
268,32 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
264,18 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
278,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
262,45 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (2)
276,86 грн
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
275,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
279,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
277,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
275,65 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
275,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 46-А
Всего: упаковка (3)
227,20 грн