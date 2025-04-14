Витаген метаболизм плюс (Vitagen metabolism plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
894,40
Экономия при брони: -28,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
904,37
Экономия при брони: -82,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
908,56
Экономия при брони: -168,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
910,62
Экономия при брони: -221,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
998,31
Экономия при брони: -132,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
897,02
Экономия при брони: -156,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun
867,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
МЕТАБОЛИЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсулы №60
Vita Sun