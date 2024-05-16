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Артросила капсулы, №60 - Киев (489017) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
646,90
Экономия: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (3), капсулы (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Здоровая семья
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (10), капсулы (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (8), капсулы (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн