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Артросила капсулы, №60 - Харьков (489017) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
641,30
Экономия: -45,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (4), капсулы (3)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
641,30
Экономия: -45,80 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
646,90
Экономия: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
652,50
Экономия: -57,00 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (4), капсулы (3)
602,10
Экономия: -6,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (3)
635,70
Экономия: -40,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
607,70
Экономия: -12,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (3)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (5)
602,10
Экономия: -6,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (2)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн