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Артросила капсулы, №60 - Днепр (Днепропетровск) (489017) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4), капсулы (3)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (5), капсулы (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
635,70
Экономия: -40,20 грн
595,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: капсулы (3)
607,70
Экономия: -12,20 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (3)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (2)
630,10
Экономия: -34,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
602,10
Экономия: -6,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
607,70
Экономия: -12,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (4)
595,50 грн