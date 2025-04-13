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Амарант (Amaranth)
Амарант (Amaranth)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Биола
67,00
Экономия при брони:
-1,34 грн
65,66
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
10.5 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Биола
93,20
Экономия при брони:
-24,07 грн
69,13
грн
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
430.7 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даника Фирма
151,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
431.1 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даника Фирма
151,80
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
452.3 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даника Фирма
151,80
грн
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Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
МАСЛО "АМАРАНТ" 100 мл №1
Биола
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