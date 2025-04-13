Гардекс беби детский спрей от комаров (Gardex baby spray)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -16,08 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
108,79
Экономия при брони: -7,62 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 160
10.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -27,04 грн
В городах рядом
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
108,39
Экономия при брони: -18,39 грн
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Городище, ул. Мира, 103
144.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека шар@
Городище, ул. Мира, 48
145.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
109,03
Экономия при брони: -10,55 грн
Подорожник
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
155.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
109,60
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека шар@
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
155.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
106,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -18,18 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 38
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
108,35
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
107,28
Экономия при брони: -5,41 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Владимира Великого, 23
157.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
107,68
Экономия при брони: -6,57 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Героев Днепра, 23
159.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -18,18 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
159.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -29,14 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
160.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
109,60
Экономия при брони: -40,10 грн
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
164.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -27,04 грн
Подорожник
Багачево, ул. Юбилейная, 2
164.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -16,08 грн
Подорожник
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
166.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
109,60
Экономия при брони: -42,20 грн