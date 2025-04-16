Гардекс беби детский спрей от комаров (Gardex baby spray)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -27,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -27,04 грн
В городах рядом
Подорожник
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
87.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
95.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
101.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
105.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
105.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -30,04 грн
Ощад аптека
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
105.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
106.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Храброго Святослава, 2-Б
106.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
106.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Кропивницкий, перек. Великовисковский / Вокзальная, 1/103
107.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
112.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -22,84 грн
Народная аптека
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
116.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
98,64
Экономия при брони: -28,44 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -20,28 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
136.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -17,48 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
138.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) ДЕТСКИЙ СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 50 мл №1
Эльфа
87,68
Экономия при брони: -17,48 грн