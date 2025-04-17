Брос аэрозоль (Bros aerosols)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
В городах рядом
Здорова родина
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
230.7 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
Аптека
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 116
240.2 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
Здорова родина
Олевск, ул. Владимирская, 1
254.5 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
211,24
Экономия при брони: -0,87 грн
Подорожник
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
306.4 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
324.5 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
211,75
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека
Шепетовка, просп. Мира, 40
331.3 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
Региональная аптечная сеть руан
Александрия, ул. Студенческая, 46
339.0 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Авиаторов, 28
348.6 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
349.3 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
210,00
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Изяслав, ул. Шевченко, 16
349.4 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -21,20 грн
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
210,00
Экономия при брони: -24,20 грн
Ровнолики
Ровно, ул. Базарная, 8
365.9 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
Подорожник
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
378.5 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
210,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека
Хмельницкий, просп. Мира, 88
379.6 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
380.0 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
380.6 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 89
381.0 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
210,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
381.4 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
381.8 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл №1
Bros
210,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
381.8 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
211,56
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
382.2 км
BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ И МОШЕК MAX 90 мл №1
Bros
183,80
Экономия при брони: -17,00 грн