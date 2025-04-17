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Гардекс экстрим от всех летающих насекомых (Gardex extreme from all flying insects)

Гардекс экстрим от всех летающих насекомых (Gardex extreme from all flying insects)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 26 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
197,15
Экономия при брони: -9,81 грн
187,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
199,01
Экономия при брони: -11,67 грн
187,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
201,16
Экономия при брони: -13,82 грн
187,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
200,27
Экономия при брони: -12,93 грн
187,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
198,28
Экономия при брони: -10,94 грн
187,34 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
200,48
Экономия при брони: -13,14 грн
187,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
200,78
Экономия при брони: -13,44 грн
187,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
178,90 грн
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