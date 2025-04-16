Гардекс экстрим от всех летающих насекомых (Gardex extreme from all flying insects)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
187,83
Экономия при брони: -7,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Стретенская, 21
56.2 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
191,27
Экономия при брони: -11,27 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
93.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.4 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
98.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
98.8 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -16,90 грн