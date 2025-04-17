Киев
Гардекс экстрим от всех летающих насекомых (Gardex extreme from all flying insects)

Гардекс экстрим от всех летающих насекомых (Gardex extreme from all flying insects)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
188,53
Экономия при брони: -8,53 грн
180,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
192,53
Экономия при брони: -12,53 грн
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
186,80
Экономия при брони: -6,80 грн
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
193,02
Экономия при брони: -13,02 грн
180,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
190,51
Экономия при брони: -10,51 грн
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
189,06
Экономия при брони: -9,06 грн
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10
Экономия при брони: -19,70 грн
151,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
190,67
Экономия при брони: -10,67 грн
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
84.7 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
171,10 грн
Вета
Открыто
Закроется в 18:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
ГАРДЕКС ЭКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ 125 мл №1
Сабриз
179,55 грн
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