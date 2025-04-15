Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -5,00 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
126.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
136.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
209.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
228.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
228.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
228.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
230.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
443.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Татарская, 38
447.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
453.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 151
545.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
613.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
625.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
684.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 8
723.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони: -14,20 грн