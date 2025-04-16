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Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Николаев
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В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
113,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
113,90
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
164.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
90,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
174.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
110,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
179.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
116,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
204.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
110,00
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
216.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
243.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
253.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
102,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
258.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
102,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
259.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
101,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
261.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
106,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
399.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
113,90
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Татарская, 38
408.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
412.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 151
445.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони:
-5,50 грн
116,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
462.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
487.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
520.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
89,20
грн
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