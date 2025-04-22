Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
9.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Мед-сервис
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
9.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Подорожник
Житомир, ул. Покровская, 151
133.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Понинка, ул. Победы, 31
214.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
217.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
246.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
247.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Мед-сервис
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
249.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
249.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
274.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
320.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
339.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
346.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
348.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
349.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 8
362.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека
Великая Березовица, ул. Микулинецкая, 42-Б
366.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Городская семейная аптека
Марганец, ул. Киевская, 147
434.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз