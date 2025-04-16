Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Марганец, ул. Киевская, 147
99.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Мед-сервис
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
108.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
108.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Счастливая, 7
124.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
132.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
137.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
139.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Мед-сервис
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
348.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
354.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
359.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Житомир, ул. Покровская, 151
434.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Понинка, ул. Победы, 31
495.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
498.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
558.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 8
596.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони: -14,20 грн