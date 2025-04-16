Киев
Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)

Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони: -4,00 грн
90,00 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Марганец, ул. Киевская, 147
99.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони: -9,00 грн
110,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
108.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
108.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони: -9,00 грн
116,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони: -5,00 грн
101,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
124.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -9,00 грн
102,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
132.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -9,00 грн
102,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
137.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони: -5,00 грн
106,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
139.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
348.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Татарская, 38
354.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
359.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Покровская, 151
434.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони: -5,50 грн
116,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
495.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
498.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
558.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
89,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 8
596.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони: -14,20 грн
106,10 грн
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