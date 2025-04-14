Киев
О товаре
Цены
Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Гардекс классик аэрозоль-репеллент (Gardex classic aerosol repellent)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
99,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
250.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
106,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
254.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
111,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
106,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
277.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
Забронировать
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
286.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
296.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
110,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
298.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
90,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
313.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
113,90
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
330.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
125,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
116,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
334.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
119,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
110,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
336.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
123,80
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Татарская, 38
413.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
415.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
113,90
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
418.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
128,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 151
541.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
121,50
Экономия при брони:
-5,50 грн
116,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
621.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
666.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
116,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 8
762.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони:
-14,20 грн
106,10
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Березовица, ул. Микулинецкая, 42-Б
765.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
120,30
Экономия при брони:
-4,30 грн
116,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
767.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
106,10
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню