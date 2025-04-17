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Гардекс классик (Gardex classic)
Гардекс классик (Gardex classic)
Винница
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 36/2
100.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони:
-19,49 грн
65,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони:
-33,99 грн
50,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
110.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони:
-19,49 грн
65,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
110.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
94,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Житомир, ул. Театральная, 5
113.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
114.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
114.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони:
-19,49 грн
65,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
163.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
168.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
180.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 117-Е
184.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
107,66
Экономия при брони:
-5,69 грн
101,97
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
185.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
186.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
187.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
108,21
Экономия при брони:
-6,08 грн
102,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,27
Экономия при брони:
-9,01 грн
128,26
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
191.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
99,73
Экономия при брони:
-3,63 грн
96,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
194.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,52
Экономия при брони:
-6,26 грн
128,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
194.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,43
Экономия при брони:
-8,17 грн
128,26
грн
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