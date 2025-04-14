Гардекс классик (Gardex classic)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
114,94
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Аптека низких цен
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
153.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Болград, просп. Соборный, 140-Б
183.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
108,27
Экономия при брони: -6,20 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,46
Экономия при брони: -7,20 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
257.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
257.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
133,25
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека шар@
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
288.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
289.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Смела, ул. Независимости, 30
318.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека шар@
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
361.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
361.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека
Новая Ушица, ул. Подольская, 36/2
366.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони: -19,49 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
367.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз