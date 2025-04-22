Гардекс классик (Gardex classic)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,66
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,18
Экономия при брони: -8,92 грн
Фармация
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
92,15
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,44
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,71
Экономия при брони: -6,45 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 104
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
99,73
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,76
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ялтинская, 15
9.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
132,86
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,08
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,33
Экономия при брони: -7,07 грн
Домашняя аптечка
Киев, просп. Воскресенский, 21-В
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Аптека низких цен
Чайки, ул. Лобановского, 24
16.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека нежных цен
Обухов, ул. Киевская, 117-Е
36.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
109,05
Экономия при брони: -6,27 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
126.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
92,95
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
127.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
132.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
132.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
133.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз