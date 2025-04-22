Киев
Гардекс классик (Gardex classic)

Гардекс классик (Gardex classic)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,66
Экономия при брони: -8,40 грн
128,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,18
Экономия при брони: -8,92 грн
128,26 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
92,15
Экономия при брони: -3,35 грн
88,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,44
Экономия при брони: -8,18 грн
128,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,71
Экономия при брони: -6,45 грн
128,26 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
99,73
Экономия при брони: -3,63 грн
96,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
9.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,76
Экономия при брони: -6,50 грн
128,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
9.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
132,86
Экономия при брони: -4,60 грн
128,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,08
Экономия при брони: -5,82 грн
128,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,33
Экономия при брони: -7,07 грн
128,26 грн
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Воскресенский, 21-В
6.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
16.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
100,91 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 117-Е
36.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
109,05
Экономия при брони: -6,27 грн
102,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
126.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
92,95
Экономия при брони: -4,23 грн
88,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
127.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
132.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
132.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
133.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
85,52 грн
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