Гардекс классик (Gardex classic)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,47
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,45
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,95
Экономия при брони: -9,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,87
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,76
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,41
Экономия при брони: -7,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
132,92
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
132,61
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
114,83
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
122.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,53
Экономия при брони: -6,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,02
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
145.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
145.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
98,85
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,20
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,24
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
185.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
190.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
192.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
194.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз