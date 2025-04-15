Гардекс классик (Gardex classic)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
8.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
13.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
32.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
65.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,58
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
65.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,19
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
67.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
136,00
Экономия при брони: -8,64 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
68.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
69.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
71.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
74.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
110.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
133,01
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
128.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
133,93
Экономия при брони: -5,67 грн