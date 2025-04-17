Гардекс классик (Gardex classic)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
84,69
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
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Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,42
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,22
Экономия при брони: -6,96 грн
Фармация
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
125.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
92,15
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
126.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,65
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
126.4 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
127.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Киев, ул. Ялтинская, 15
127.3 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,55
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
129.7 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,13
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
130.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
134,06
Экономия при брони: -5,80 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 104
131.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
99,73
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
132.8 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
137,05
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
134.6 км
ГАРДЕКС КЛАССИК (GARDEX CLASSIC) СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
135,74
Экономия при брони: -7,48 грн