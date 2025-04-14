Гардекс беби браслет (Gardex baby bracelet)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
166.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Шевченко, 8
213.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Пирятин, ул. Европейская, 152-Б
267.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Успенская, 1
290.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
330.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
330.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
330.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
342.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
354.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березна, ул. Гагарина, 48-А
359.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
385.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) БРАСЛЕТ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ ОТ КОМАРОВ №1
Юпеко Украина
181,00
Экономия при брони: -17,90 грн