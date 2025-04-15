Гардекс беби аэрозоль (Gardex baby spray)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,15
Экономия при брони: -38,45 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,38
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
175,18
Экономия при брони: -7,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
177,91
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
178,16
Экономия при брони: -10,15 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,94
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
175,47
Экономия при брони: -7,70 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,20
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,52
Экономия при брони: -10,11 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,28
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
175,60
Экономия при брони: -7,45 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,34
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
181,07
Экономия при брони: -42,54 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
183,89
Экономия при брони: -13,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,43
Экономия при брони: -9,34 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,20
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
176,04
Экономия при брони: -8,39 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,79
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
179,97
Экономия при брони: -12,34 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
182,78
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,74
Экономия при брони: -10,16 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,51
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,18
Экономия при брони: -9,37 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,94
Экономия при брони: -9,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
178,63
Экономия при брони: -10,82 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
181,42
Экономия при брони: -10,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
180,87
Экономия при брони: -13,33 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
183,69
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,43
Экономия при брони: -9,11 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,20
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
176,16
Экономия при брони: -7,91 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,91
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
176,50
Экономия при брони: -8,89 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,25
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
175,79
Экономия при брони: -7,86 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,53
Экономия при брони: -8,08 грн