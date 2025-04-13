Гардекс беби аэрозоль (Gardex baby spray)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
155,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
176,42
Экономия при брони: -12,59 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
115,20
Экономия при брони: -3,46 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
175,86
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
171,37
Экономия при брони: -9,54 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
173,58
Экономия при брони: -10,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
173,96
Экономия при брони: -12,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
174,17
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
172,05
Экономия при брони: -11,13 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
174,27
Экономия при брони: -10,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
125,60
Экономия при брони: -2,70 грн