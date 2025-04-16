Гардекс беби аэрозоль (Gardex baby spray)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
180,65
Экономия при брони: -12,18 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
183,46
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
178,99
Экономия при брони: -10,89 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
181,78
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,36
Экономия при брони: -9,27 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,13
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
178,56
Экономия при брони: -11,00 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
181,35
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
178,16
Экономия при брони: -9,87 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
180,94
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
181,05
Экономия при брони: -12,96 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
183,88
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,19
Экономия при брони: -9,37 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,96
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
179,58
Экономия при брони: -11,57 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
182,38
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
179,14
Экономия при брони: -11,17 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
181,93
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
177,23
Экономия при брони: -9,23 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,99
Экономия при брони: -9,51 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
176,35
Экономия при брони: -8,53 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,10
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
176,80
Экономия при брони: -8,94 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
179,56
Экономия при брони: -9,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
177,63
Экономия при брони: -29,53 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
174,91
Экономия при брони: -17,57 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
178,10
Экономия при брони: -36,12 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
175,36
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
181,80
Экономия при брони: -33,70 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
179,01
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
179,67
Экономия при брони: -11,47 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
182,47
Экономия при брони: -12,23 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн