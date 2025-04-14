Гардекс беби аэрозоль (Gardex baby spray)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
175,83
Экономия при брони: -12,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
173,70
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
176,44
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
171,71
Экономия при брони: -10,11 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
173,93
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
174,09
Экономия при брони: -12,85 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
176,34
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
148,00
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
174,46
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
168,62
Экономия при брони: -7,54 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
171,25
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
170,85
Экономия при брони: -7,33 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
24.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
170,41
Экономия при брони: -6,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Чутово, ул. Набережная, 1-Г
83.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, 18
89.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 22
105.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
106.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн