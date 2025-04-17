Гардекс беби аэрозоль (Gardex baby spray)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
171,29
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
171,96
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
173,37
Экономия при брони: -33,80 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
175,61
Экономия при брони: -11,75 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
170,38
Экономия при брони: -6,93 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
176,06
Экономия при брони: -34,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
174,85
Экономия при брони: -11,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
155,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
159,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
В городах рядом
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ 100 мл №1
Сабриз
Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
ГАРДЕКС БЕБИ (GARDEX BABY) АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 80 мл №1
Сабриз
161,80
Экономия при брони: -18,70 грн