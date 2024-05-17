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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС жидкость 1000 мл с дозирующим устройством, №1 - Львов (672962) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (10)
228,24 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
276,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (4)
351,99
Экономия: -28,94 грн
323,05 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
342,00
Экономия: -10,26 грн
331,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
Всего: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Победы, 53
Всего: упаковка (3)
255,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
Всего: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Королева, 44-Б
Всего: упаковка (1)
270,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
Всего: упаковка (1)
254,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (4)
255,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
252,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (9)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
Всего: упаковка (3)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
217,90 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
379,00
Экономия: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
242,00 грн