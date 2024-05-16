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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС жидкость 1000 мл с дозирующим устройством, №1 - Киев (672962) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
Всего: упаковка (3)
242,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
379,00
Экономия: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
217,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
252,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (9)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (4)
255,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
Всего: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
Всего: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 193
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Королева, 44-Б
Всего: упаковка (1)
270,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Доценко, 17
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
Всего: упаковка (1)
271,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Победы, 53
Всего: упаковка (3)
255,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
Всего: упаковка (1)
271,00 грн