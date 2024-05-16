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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС жидкость 1000 мл с дозирующим устройством, №1 - Харьков (672962) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (3)
242,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
Всего: упаковка (2)
220,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Всего: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
Всего: упаковка (6)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (3)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 17
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
Всего: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
Всего: упаковка (2)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 193
Всего: упаковка (4)
228,24 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
379,00
Экономия: -11,37 грн
367,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
217,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (4)
228,24 грн