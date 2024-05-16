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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 100 мл, №1 - Киев (370346) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
32,66 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
32,52 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
39,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (4)
27,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
41,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (3)
32,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
33,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
Всего: упаковка (4)
34,50
Экономия: -7,05 грн
27,45 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
35,30
Экономия: -7,85 грн
27,45 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (2)
31,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Всего: упаковка (2)
33,50 грн
Милана
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (4)
25,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
27,76
Экономия: -2,60 грн
25,16 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (8)
25,40 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Отыния, ул. Шевченко, 2
Всего: упаковка (7)
28,87 грн
Изабелла
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 170/2
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (9)
25,40 грн
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (3)
25,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
38,40 грн