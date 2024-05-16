К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г Всего: упаковка (1) 255,50 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Коростень, ул. Грушевского, 20 Всего: упаковка (1) 342,00 Экономия: -10,26 грн 331,74 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4 Всего: упаковка (5) 344,99 Экономия: -71,23 грн 273,76 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Изяслав, ул. Шевченко, 25 Всего: упаковка (2) 335,00 Экономия: -10,05 грн 324,95 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 24-Г Всего: упаковка (1) 362,00 Экономия: -47,00 грн 315,00 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (1) 358,49 Экономия: -30,20 грн 328,29 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Запорожье, ул. Седова, 3 Всего: упаковка (1) 351,00 Экономия: -45,00 грн 306,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (3) 351,00 Экономия: -45,00 грн 306,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 80 Всего: упаковка (1) 391,00 Экономия: -85,00 грн 306,00 грн Забронировать

Вузовская Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Одесса, ул. Невского Александра, 82 Всего: упаковка (1) 341,60 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Лиманка, ж/м Радужный, 16/1 Всего: упаковка (2) 396,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А Всего: упаковка (1) 351,00 Экономия: -45,00 грн 306,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 33 Всего: упаковка (1) 410,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (2) 351,00 Экономия: -45,00 грн 306,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Круглосуточно Одесса, просп. Свободы, 88 Всего: упаковка (2) 410,70 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Китайская, 7 Всего: упаковка (1) 368,30 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1 Всего: упаковка (7) 227,20 грн Забронировать

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Сарны, ул. Широкая, 34 Всего: упаковка (1) 350,43 грн

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (2) 285,10 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киверцы, ул. Шевченко, 21-В Всего: упаковка (1) 352,88 грн