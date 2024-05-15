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АХД 2000 ГЕЛЬЦены в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 1 л, №1 - Днепр (Днепропетровск) (232642) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
352,05
Экономия: -23,76 грн
328,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
362,00
Экономия: -47,00 грн
315,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
351,00
Экономия: -45,00 грн
306,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
351,00
Экономия: -45,00 грн
306,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
391,00
Экономия: -85,00 грн
306,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
351,00
Экономия: -45,00 грн
306,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (5)
344,99
Экономия: -71,23 грн
273,76 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
255,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
388,00 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
341,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (2)
396,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (2)
410,70 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
342,00
Экономия: -10,26 грн
331,74 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (2)
335,00
Экономия: -10,05 грн
324,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Китайская, 7
Всего: упаковка (1)
368,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
Всего: упаковка (7)
227,20 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (2)
285,10 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Сарны, ул. Широкая, 34
Всего: упаковка (1)
350,43 грн