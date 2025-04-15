Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
663,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
11.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
57.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
71.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
84.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
91.5 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
100.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
107.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
109.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
121.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
130.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
131.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана