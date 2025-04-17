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Дезактин
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,50
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
110.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Экономия при брони:
-0,01 грн
15,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
113.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Экономия при брони:
-0,01 грн
15,20
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
154.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
154.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
168.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
720,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
189.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
197.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Экономия при брони:
-0,64 грн
20,57
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
197.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
725,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони:
-68,00 грн
612,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони:
-68,00 грн
612,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
202.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Экономия при брони:
-219,99 грн
610,41
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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