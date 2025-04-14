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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
115.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
24,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
164.5 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
725,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
738,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
171.5 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
649,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
188.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
720,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
748,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
192.9 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
726,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
23,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
22,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
259.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,30
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
260.4 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
752,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
10,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
286.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
302.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,80
грн
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ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
663,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
305.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
342.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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