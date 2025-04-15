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Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Лучаковского, 7-А
115.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 98
124.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
9,63
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
139.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,70
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Рожище, ул. Независимости, 1
149.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Видинская, 48
181.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Банилов, ул. Гостинец, 102
190.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,84
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
203.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
203.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
208.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,90
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 17:00
Рафаловка, ул. Петропавловская, 33
215.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
9,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
216.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Экономия при брони:
-0,01 грн
15,20
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
12,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
227.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,21
Экономия при брони:
-0,01 грн
15,20
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
250.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
284.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
327.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
329.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,50
грн
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