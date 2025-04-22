Киев
Дезактин

Дезактин

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Киев
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Экономия при брони: -0,64 грн
20,57 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
723,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Экономия при брони: -2,00 грн
18,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Экономия при брони: -2,00 грн
18,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
898,60
Экономия при брони: -238,09 грн
660,51 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Экономия при брони: -4,00 грн
18,00 грн
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
612,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Экономия при брони: -219,99 грн
610,41 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
612,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
19.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,82
Экономия при брони: -0,65 грн
21,17 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
18,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
128.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,82
Экономия при брони: -0,62 грн
20,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
130.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
17,00 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
15,50 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
16,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00 грн
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