Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
898,60
Экономия при брони: -238,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
22,00
Экономия при брони: -4,00 грн
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Экономия при брони: -219,99 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
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Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
19.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,82
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
128.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,82
Экономия при брони: -0,62 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
130.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
149.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана