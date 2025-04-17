Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
20,82
Экономия при брони: -0,62 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
В городах рядом
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,82
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
898,60
Экономия при брони: -238,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
830,40
Экономия при брони: -219,99 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
128.4 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
21,21
Экономия при брони: -0,64 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
ДЕЗАКТИН порошок банка 1 кг №1
Делана
680,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
137.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Мед-сервис
Сумы, ул. Британская, 41
252.6 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
258.8 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
ДЕЗАКТИН порошок пакет 20 г №1
Делана