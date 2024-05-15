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Аденофит-форте капсулы 420 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (668526) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
839,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
899,51
Экономия: -61,21 грн
838,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
905,59
Экономия: -67,13 грн
838,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
877,53
Экономия: -98,69 грн
778,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
839,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
920,45
Экономия: -141,61 грн
778,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
777,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
933,10
Экономия: -70,00 грн
863,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
839,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
896,61
Экономия: -81,47 грн
815,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
905,33
Экономия: -129,87 грн
775,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
900,01
Экономия: -124,55 грн
775,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
891,57
Экономия: -58,17 грн
833,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
839,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
909,68
Экономия: -71,63 грн
838,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
839,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
910,72
Экономия: -157,86 грн
752,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
874,32
Экономия: -60,71 грн
813,61 грн