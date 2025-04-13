Киев
Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
31,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
31,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
31,02 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,92 грн
В городах рядом
Вета
Открыто
Закроется в 15:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
16.8 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
43,43 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
126.3 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,80 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
157.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
38,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
159.3 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
26,68
Экономия при брони: -1,06 грн
25,62 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,93
Экономия при брони: -0,01 грн
40,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
303.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
39,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
303.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
36,80 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
304.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
38,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 42/1
344.4 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,80 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
33,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
362.6 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
39,58 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
29,10 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
402.9 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
32,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
406.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
44,10 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
406.7 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
28,81 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
441.7 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,10 грн
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