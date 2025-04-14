Спирт этиловый 70% (Ethanol aethylicus 70%)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
130.3 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 00:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
145.6 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
308.7 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
27,02
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
40,93
Экономия при брони: -0,01 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
364.6 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
395.1 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
459.4 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
564.2 км
Спирт этиловый 70% раствор спиртовой для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Здоровье Группа компаний