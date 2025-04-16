Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -354,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1123,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
173,32
Экономия при брони: -34,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -354,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
469,40
Экономия при брони: -122,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs