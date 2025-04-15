Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
693,28
Экономия при брони: -122,88 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
751,04
Экономия при брони: -180,64 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
311,98
Экономия при брони: -26,78 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
866,60
Экономия при брони: -153,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
938,80
Экономия при брони: -225,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
259,98
Экономия при брони: -46,08 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
469,40
Экономия при брони: -112,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -335,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
938,80
Экономия при брони: -225,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -335,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs