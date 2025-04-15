Киев
Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)

Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 168 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
792,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
899,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
754,77 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
693,28
Экономия при брони: -122,88 грн
570,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
877,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
898,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
751,04
Экономия при брони: -180,64 грн
570,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
311,98
Экономия при брони: -26,78 грн
285,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
780,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
849,37 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
866,60
Экономия при брони: -153,60 грн
713,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
938,80
Экономия при брони: -225,80 грн
713,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
259,98
Экономия при брони: -46,08 грн
213,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
469,40
Экономия при брони: -112,90 грн
356,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
792,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
684,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -335,30 грн
713,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
938,80
Экономия при брони: -225,80 грн
713,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -335,30 грн
713,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
899,00 грн
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