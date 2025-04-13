Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 861 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
173,32
Экономия при брони: -21,08 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1048,30
Экономия при брони: -287,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
706,14
Экономия при брони: -25,68 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
866,60
Экономия при брони: -105,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs