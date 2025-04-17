Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
469,40
Экономия при брони: -108,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
469,40
Экономия при брони: -108,75 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1027,70
Экономия при брони: -306,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
519,96
Экономия при брони: -87,18 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1027,70
Экономия при брони: -306,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
545,96
Экономия при брони: -41,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
563,28
Экономия при брони: -130,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №100
Hetero Labs
1019,40 грн